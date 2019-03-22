برنامج بدني خاص لحميد أحداد استعدادًا لقمة الأهلي والزمالك

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إخضاع المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض، لبرنامج بدني خاص، بعد عودة الفريق لتدريباته عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بعد خوض مباراة المقاولون الأخيرة.

وكان الزمالك تعادل مع ذئاب الجبل بهدفين لمثلهما، في المباراة التي

جمعت بين الفريقين على ستاد بتروسبورت، بالجولة 25 من عمر الدوري. وطلب المدرب السويسري من جهازه المعاون وضع برنامج خاص لأحداد، من أجل تحسين المعدل البدني لدى اللاعب.

واعتمد جروس على أحداد خلال المباريات الماضية، باستثناء المباراة الأخيرة أمام

ذئاب الجبل، التي شهدت عودة محمود عبدالمنعم "كهربا"، إلى التشكيل الأساسي على حساب أحداد.

ويسعى جروس لتجهيز المهاجم المغربي بالشكل الأمثل، خاصة أنه دخل ضمن العناصر التي يعتمد عليها المدرب، وأيضاً لصعوبة الفترة المقبلة التي ستشهد خوض عدة مباريات صعبة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة هامة ومرتقبة يوم 30 مارس مع الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 للدوري.

