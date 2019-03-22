يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ مع ضيفه وادي دجلة، غداً السبت، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ٢٧ من بطولة الجمهورية.
الأهلي يدخل المباراة بعد تعادله في الجولة السابقة مع النجوم سلبياً، لذا يأمل الفريق بقيادة أشرف أبو زيد في استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز على دجلة.
ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٩ نقطة،بعد فوزه في ١١ مباراة هذا الموسم، مقابل التعادل في ٦ مباريات، والهزيمة في ٦ مباريات أخرى، حيث فاز هذا الموسم على بيراميدز ٤ – ٣، والجونة ٢ – ١، وبتروجت ٤ – ٢، وحرس الحدود ٤ – صفر، والنجوم ٦ – صفر، ووادي دجلة ٢ – صفر، وطلائع
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ أشرف أبو زيد مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً مساعداً، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيباً، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي .
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. أهلي 2003 يواجه وادي دجلة في بطولة الجمهورية للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.