تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي المصاب على هامش ودية شبين

خاض محمد الشناوي وعمرو جمال ووليد سليمان ، ثلاثي الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق ودية الأهلي وفريق جمهورية شبين التي

تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وينفذ الشناوي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم في حين

يستكمل وليد سليمان وعمرو جمال برنامجهما التأهيلي، حيث يعاني الأول من الإصابة في ركبته في حين يشكو الثاني من الإصابة في العضلة الأمامية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري.