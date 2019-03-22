تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي المصاب على هامش ودية شبين

خاض محمد الشناوي وعمرو جمال ووليد سليمان ، ثلاثي الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق ودية الأهلي وفريق جمهورية شبين التيتقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وينفذ الشناوي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم في حين
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري.
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