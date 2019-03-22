اخبار الرياضه

تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي المصاب على هامش ودية شبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

خاض محمد الشناوي وعمرو جمال ووليد سليمان ، ثلاثي الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق ودية الأهلي وفريق جمهورية شبين التي

تقام في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وينفذ الشناوي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم في حين

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
يستكمل وليد سليمان وعمرو جمال برنامجهما التأهيلي، حيث يعاني الأول من الإصابة في ركبته في حين يشكو الثاني من الإصابة في العضلة الأمامية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي المصاب على هامش ودية شبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى