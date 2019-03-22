لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمباراة جمهورية شبين الودية

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمباراة جمهورية شبين الودية عصر اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش. الجمعة على ملعب مختار التتش. ويضم تشكيل الأهلي لمواجهة شبين كلا من: حراسة المرمى: على لطفى خط الدفاع: أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمود وحيد. خط الوسط: عربى بدر، حسام عاشور، صالح جمعة، إسلام محارب، أحمد الشيخ. الهجوم: وليد أزارو.

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