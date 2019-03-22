رياضة | حسين السيد يقترب من الرحيل عن الاتفاق السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين السيد يقترب من الرحيل عن الاتفاق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن رغبة نادي الاتفاق في عدم تجديد إعارة حسين السيد الظهير الأيسر من النادي الأهلي عقب انتهاء الموسم الكروي الجاري.



وقالت مصارد خاصة لـ"الرياضية" السعودية إن إدارة نادي الاتفاق تدرس صرف النظر عن فكرة التجديد مع المصري حسين السيد ظهير أيسر الفريق.



وأوضحت أن نادي الاتفاق السعودي يخشى من أمرين في الفترة القادمة، الأول احتمال خفض عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين السعودي، والثاني التخوف من مغالاة الأهلي المصري مادياً عند انتهاء إعارته للاعب بنهاية الموسم الجاري.



ويفكر نادي الاتفاق في ضم ظهير أيسر سعودي إلى فريقه الأول لكرة القدم.



كان الاتفاق قد استعار حسين السيد، من الأهلي المصري، موسماً ونصف في يناير 2018.