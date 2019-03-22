رياضة | خاص.. إمام عاشور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. إمام عاشور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث إمام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بنادي حرس الحدود عن مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز معه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ظهوره بشكل طيب في مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال إمام في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" شرف كبير وجود مفاوضات معي من ثلاثي القمة المصرية، أي لاعب يتمنى أن يرتدي قميص الأهلي او الزمالك او بيراميدز لأنهم الأقوى في الدوري المصري بالفترة الحالية.
وأضاف : أنا العب في فريق حرس الحدود الان واحترم جدا مجلس إدارة النادي، وسوف انتظر لنهاية الموسم الحالي لمعرفة المحطة القادمة لي إذا كانت في مصر او في الخارج.
وعن عروض الاحتراف المقدمة إليه من خارج مصر قال : هناك عرض خارجي وحيد، والمفاوضات مازالت في بدايتها ولكن لا داعي لذكر أي تفاصيل في الوقت الحالي، وإذا توصل الطرفين إلى اتفاق سوف اخوض التجربة.
وتابع : الاحتراف الخارجي سيكون افضل من اللعب في اي فريق بالدوري المصري، لاني امتلك طموح كبير اسعى لتحقيقه وانا مازالت صغير السن لذلك أسعى لبداية المشوار الاحترافي في سن مبكر.
وبسؤاله عن المحطة المقبلة له بالدوري المصري في حالة فشل انتقاله لاحد الدوريات الأوربية قال : لا توجد أي مفاوضات رسمية مع من اي نادي في مصر، كل ما حدث مجرد احاديث شفهية، وأنا لا اعلم المحطة المقبلة حتى الان.
واختتم إمام تصريحاته : لم أوقع على عقود انتقالي إلى أي نادي في مصر حتى الان، وكل ما اشيع خلال الفترة الأخيرة غير صحيح بالمرة.
وقد انتشرت تقارير إعلامية عن وصول نادي بيراميدز إلى اتفاق نهائي مع إمام محمد على انتقاله لصفوف الفريق الأزرق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.