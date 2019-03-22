رياضة | خاص.. إمام عاشور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. إمام عاشور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إمام عاشور لاعب فريق الكرة الأول بنادي حرس الحدود عن مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز معه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ظهوره بشكل طيب في مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إمام في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" شرف كبير وجود مفاوضات معي من ثلاثي القمة المصرية، أي لاعب يتمنى أن يرتدي قميص الأهلي او الزمالك او بيراميدز لأنهم الأقوى في الدوري المصري بالفترة الحالية.

وأضاف : أنا العب في فريق حرس الحدود الان واحترم جدا مجلس إدارة النادي، وسوف انتظر لنهاية الموسم الحالي لمعرفة المحطة القادمة لي إذا كانت في مصر او في الخارج.