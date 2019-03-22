رياضة | أحد السعودي يعلن فسخ التعاقد مع أحمد جمعة رسمياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد السعودي يعلن فسخ التعاقد مع أحمد جمعة رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي أحد السعودي فسخ التعاقد مع اللاعب "أحمد جمعة" المعار من المصري البورسعيدي لنهاية الموسم الجاري ، وذلك بعد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف محمد العلوي المشرف على الفريق لـ"الرياضية" السعودية أن نادي أحد قرر فسخ عقد اللاعب المعار من نادي المصري البورسعيدي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً للمشرف على فريق أحد، فأن الأخير سيطلب من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي للعبة منحه إذناً بضم لاعب أجنبي آخر بدلاً من جمعة، وسيرسل تقريراً طبياً عن حالة جمعة يثبت طول مدة الغياب، لدعم طلبه.

وكان أحمد جمعة قد انضم لفريق أحد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من المصري البورسعيدي.