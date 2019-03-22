رياضة | ثلاثي الأهلي يؤدون تدريبات تأهيلية قبل لقاء جمهورية شبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي الأهلي يؤدون تدريبات تأهيلية قبل لقاء جمهورية شبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الثلاثي محمد الشناوي وعمرو جمال ووليد سليمان ، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق ودية الأهلي وفريق جمهورية شبين، والمقامة حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

وينفذ الشناوي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم في حين يستكمل وليد سليمان وعمرو جمال برنامجهما التأهيلي، حيث يعاني الأول من الإصابة في ركبته في حين يشكو الثاني من الإصابة في العضلة الأمامية.

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يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات الدوري.