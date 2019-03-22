رياضة | عاجل.. أول رد من سيد عبد الحفيظ على قرار "الكاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من سيد عبد الحفيظ على قرار "الكاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النادي الأهلي، أن الفريق لا علاقة له بطلب الاتحاد الإفريقي "كاف"، حول تغيير ملعب برج العرب للنادي، وطلب تحديد بديل خلال ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 الرياضي"، إن النادي لن يتدخل في تغيير الملعب الخاص بالأدوار الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف عبد الحفيظ، أن الملف متروك برمته، للجهات الأمنية بالتنسيق مع اتحاد الكرة، لتحديد ملاعب بديلة، بإعتبار أن الخطاب موجه إلى الجبلاية، وليس للنادي الأهلي".

واختتم مدير الكرة، أن النادي الأهلي، جاهز للعب في أي مكان، ويسعى لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي بالسنوات الماضية.