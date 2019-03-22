رياضة | الزمالك يحدد ملعب القمة الجديد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على الملاعب البديلة لستاد الجيش بمدينة برج العرب، من أجل استضافة مباريات الابيض في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، بأن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، رحب بفكرة اللعب خارج ملعب برج العرب بسلب سوء ارضيته.

وأضاف المصدر ذاته بأن الإدارة يوف تحاطب اتحاد الكرة المصري بخصوص استضافة ملعب بترو سبورت لمباراة حسينية اغادير المغربي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد على خوض الزمالك المباراة على ملعب الجيش في مدينة السويس، في حالة رفض الجهات الأمنية خوض اللقاء داخل مدينة القاهرة.

يذكر ان الزمالك سوف يواجه حسينية اغادير يوم ٧ من شهر ابريل بالمغرب، بينما تقام مواجهة الإياب في مصر يوم ١٤ أبريل.