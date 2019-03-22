رياضة | تشكيل الشرقية والسكة الحديد بدورة الترقي

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تنطلق بعد قليل مباراة الشرقية مع السكة الحديد، بالجولة الثانية، لمنافسات دورة الترقي، المؤهلة لدوري القسمم الثاني.

وجاء تشكيل الشرقية مكون من : سيد عماد حارس مرمى، حسن محمد وعبد الله عثمان وحاتم توفيق ومحمد صالح، وطة زين وفرج كمال وكريم محمد وشريف وصفى، وأحمد عبد الغني وياسر ابراهيم، وفي البدلاء، إسلام أحمد، عصام عبد النبي وسيد مانجا، ومحمد ابراهيم ومحمود أنيس ومحمد إبراهيم وعلى الجنانيى.

بيتما يمثل فريق السكة كلا من ابراهيم شعلها حارس مرمى، محمد سعيد وأحمد على واسلام عبدة ومحمد عبد الفتاح شولا

وأحمد كشرى واحمد سعد وعبد العليم السيد ومحمد أحمد ريعو، ومحمد توتى ومصطفى جعفر، وفي البدلاء، محمد جمال، وممدوح رافت ووليد أنور و وجدى يحيى ومجدى عطوه وصديق حسين وعمرو يوسف.

ويتولى تحكيم اللقاء، محمد الصباحى حكم ساحة، ويعاونة محمد محمود لطفي، مساعد أول، وأحمد عطية مساعد ثاني، وحكم رابع راضي جراد، ويراقب الحكام طارق برعى، ومراقب المسابقات أشرف مسعود .