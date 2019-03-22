رياضة | (البروفة الأخيرة للقمة) مشاهدة مباراة الاهلي الودية اليوم بث مباشر 22-3-2019 Kora live

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كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي الودية اليوم (البروفة الأخيرة للقمة) بث مباشر 22-3-2019 Kora live

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد قليل، مع نظيره جمهورية شبين، في المباراة الودية التي تقام على ملعب التتش ضمن تحضيرات الاحمر لمباراة القمة يوم الثلاثين من مارس الجاري.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي الودية اليوم (البروفة الأخيرة للقمة) بث مباشر 22-3-2019 Kora live

وأعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الأهلى التشكيل الذي سيخوض به مواجهة جمهورية شبين الودية المقرر لها عصر اليوم.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي الودية اليوم (البروفة الأخيرة للقمة) بث مباشر 22-3-2019 Kora live

المدير الفنى حرص على الدفع بمجموعة من اللاعبين العائدين من الإصابة، والغائبين عن المشاركة الفترة الماضية استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها نهاية مارس الجارى فى الدورى.

كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاهلي الودية اليوم (البروفة الأخيرة للقمة) بث مباشر 22-3-2019 Kora live

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التشكيل جاء كالاتى:

حراسة المرمى على لطفي.

في خط الدفاع: ياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمود وحيد.

في خط الوسط: حسام عاشور والعربى بدر واسلام محارب وصالح جمعة وأحمد الشيخ.

في خط الهجوم: وليد ازارو.