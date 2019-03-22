رياضة | عاجل.. أزارو وصالح جمعة يقودان هجوم الأهلى في "بروفة القمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزارو وصالح جمعة يقودان هجوم الأهلى في "بروفة القمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الأهلى التشكيل الذي سيخوض به مواجهة جمهورية شبين الودية المقرر لها عصر اليوم.

المدير الفنى حرص على الدفع بمجموعة من اللاعبين العائدين من الإصابة، والغائبين عن المشاركة الفترة الماضية استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها نهاية مارس الجارى فى الدورى.

التشكيل جاء كالاتى:

حراسة المرمى على لطفي.

Advertisements

في خط الدفاع: ياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمود وحيد.

في خط الوسط: حسام عاشور والعربى بدر واسلام محارب وصالح جمعة وأحمد الشيخ.

في خط الهجوم: وليد ازارو.