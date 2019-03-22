رياضة | تابعوها الان.. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي (بث مباشر) في تصفيات افريقيا (لحظة بلحظة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابعوها الان.. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي (بث مباشر) في تصفيات افريقيا (لحظة بلحظة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي (بث مباشر) في تصفيات افريقيا (لحظة بلحظة)

يخوض منتخب المغرب مواجهة نارية أمام مالاوي بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019، والمقرر إقامتها على ملعب مالاوي.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي (بث مباشر) في تصفيات افريقيا (لحظة بلحظة)

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ويحتل المغرب المركز الأول برصيد 10 نقاط، من أصل 5 مباريات خاضها المنتخب المغربي، وفاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة، وخسر في مباراة، وله فارق خمسة أهداف حتى الآن قبل مباراة اليوم، بينما يأتي منتحب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وجزر القمر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي الأخير منتخب مالاوي صاحب مباراة اليوم برصيد 4 نقاط من أصل خمسة مباريات خاضها، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسر في ثلاث مباريات.

مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي (بث مباشر) في تصفيات افريقيا (لحظة بلحظة)

لعب منتخب المغرب حتى الآن 55 مباراة في تاريخ البطولات التي شارك بها، وفاز في 20 مباراة، وتعادل في 19 مباراة، وخسر في 16 مباراة، بينما نادي مالاوي، لم يلعب بالبطولة سوى في ست مباريات فقط، وفاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة وخسر في أربع مباريات.