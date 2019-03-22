رياضة | تريزيجيه و"وردة" الأقرب لخلافة صلاح أمام النيجر ونيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه و"وردة" الأقرب لخلافة صلاح أمام النيجر ونيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد الثنائي عمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه لاعبا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الأقرب لإرتداء قميص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مباراتي النيجر ونيجيريا المقبلتين.

ويغيب صلاح، عن صفوف الفراعنة بمباراتي النيجر ونيجيريا، بأمر من الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عقب التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية.

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وتقضي لوائح الاتحاد الافريقى لكرة القدم،بارتداء اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين المتواجدين فى قائمة الفراعنة بارتداء قمصان بداية من رقم 1 وحتى 23 ، بصرف النظر عن الغيابات الموجودة فى قائمة المنتخب، الذي يجبر الجهاز الفني على إجراء بعض التعديلات فى قمصان اللاعبين.