رياضة | 20 لاعبا في قائمة الحرية استعدادا لموقعة مياه البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة الحرية استعدادا لموقعة مياه البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختار محمد سليمان المدير الفني للحرية المطروحي 20 لاعبآ للسفر لمدينة مرسي مطروح للمبيت بأحد الفنادق استعدادآ لمباراة مياة البحيرة التي تقام عصر السبت، في رابع مباريات، المجموعة الثالثة، لدورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثاني.

وضمت القائمة: محمد محمود، محمد فوزي ، محمد جمعة، طارق ناصر ، خليفة سعيد ، هاني رجب ، هشام الدسوقي ،ابو بكر سلومة، رمضان عبد المقصود ، أحمد سعيد ، مصطفي كمال ، مبروك أحمد ، مؤمن سعيد ، محمد علي ،عمر عطيتو، محمد حسن ،شريف سعيد ، عز الدين خميس ، أحمد علاء ، طارق سالم.

ويسعي الفريق المطروحي لتحقيق نتيجة إيجابية للأستمرار في صدارة المجموعة بعد فوزة في أولي الجولات بمطروح علي مركز شباب بداوي بهدفين لهدف، والتعادل مع دكرنس سلبيا، خارج ملعبة وتعادل في آخر الجولات مع بيلا 1/1 بمطروح.

وسوف يخوض الفريق مرانآ خفيفآ عصر اليوم علي ملعب مركز شباب مطروح الذي يستضيف مباراة الغد بعد وصولة لمرسي مطروح.