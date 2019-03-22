رياضة | عاجل.. "الكاف" يفاجئ اتحاد الكرة بطلب ناري عن الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الكاف" يفاجئ اتحاد الكرة بطلب ناري عن الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم من نظيره المصري تعيين أكثر من ملعب بديل لبرج العرب لمباريات الأهلي والزمالك في الدور ربع النهائي للبطولات الإفريقية.

ويلاقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب افريقي في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، فيما يلاقي الزمالك فريق حسنة أغادير المغربي في لكونفدرالية الافريقية.

وأكد الاتحاد الافريقي في خطابه لنظيره المصري أن حالة العشب الطبيعي لملعب برج العرب لم تكن جيدة خلال مباريات الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا وضرورة تحديد ملاعب بديلة.

كما أثنى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بأداء أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق بعد حصوله على فرصته في المباريات الأخيرة وظهوره بشكل طيب مع الفريق.

Advertisements

ووصف جروس اللاعب خلال حديثه مع الجهاز المعاون أنه ملتزم تمامًا من الناحية التكتيكية والخططية ويؤدي المطلوب منه على الوجه الأمثل سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي، وطلب من اللاعب الاستمرار على نفس المستوى خلال الفترة القادمة ورفع طموحه من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم 30 من الشهر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة على الفريقين.

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في آخر مواجهاته ضمن منافسات بطولة الدوري.