رياضة | المنتخب الوطني يواجه النيجر بالأحمر والأسود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الوطني يواجه النيجر بالأحمر والأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد صباح اليوم الاجتماع الفني لمباراة النيجر ومصر التي ستقام غداً السبت، ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، وحضر الاجتماع المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب ورامي بكر الإداري وعبد الله سيد مسؤول المهمات ومسؤولو منتخب النيجر ومراقب وحكام المباراة.

وتم الاتفاق على أن يؤدي منتخبنا مرانه اليوم في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالملعب الذي ستقام عليه مباراة الغد، لانشغال الملعب بمباراة منتخب النيجر الأولمبي أمام كوت ديفوار في الرابعة والنصف ضمن تصفيات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة.



وتقرر أن يرتدي المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت والجورب الاسود وحارس المرمى الطاقم الاسود، ويلعب منتخب النيجر بالزي الأبيض ويرتدي حارس المرمى طاقم رمادي.



وطالب مدير المنتخب السماح للاعبين بشرب الماء مرة في كل شوط، وسيتم إبلاغ الاتحاد الافريقي لاستطلاع رأيه.

وتم الاتفاق على عقد المؤتمر الصحفي عقب المباراة.