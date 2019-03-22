رياضة | جروس يشيد بـ"زيزو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يشيد بـ"زيزو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بأداء أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق بعد حصوله على فرصته في المباريات الأخيرة وظهوره بشكل طيب مع الفريق.

ووصف جروس اللاعب خلال حديثه مع الجهاز المعاون أنه ملتزم تمامًا من الناحية التكتيكية والخططية ويؤدي المطلوب منه على الوجه الأمثل سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي، وطلب من اللاعب الاستمرار على نفس المستوى خلال الفترة القادمة ورفع طموحه من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم 30 من الشهر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة على الفريقين.