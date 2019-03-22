رياضة | عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام النيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، على الدفع بـ 3 وجوه جديدة ضمن تشكيلة المنتخب أمام النيجر، بعد استقراره بشكل شبه نهائى على التشكيل.

ومن المقرر خوض مباراة الغد أمام النيجر فى الجولة الأخيرة بتصفيات أمم افريقيا 2019.

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ومن المتوقع أن تشهد تركيبة أجيرى الأساسية، 3 وجوه جديدة لمنحها الفرصة فى اللقاء وعلى رأسهم عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى بجانب عمرو السولية لاعب الأهلى وكريم حافظ فى الناحية اليسرى.

فيما سيمنح أجيرى الفرصة لكلا من نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز، للمشاركة فى الشوط الثانى وكذلك إسلام جابر صانع ألعاب الداخلية وفقا لوصوله للجاهزية اللازمة بعدما تعافى من الإصابة.