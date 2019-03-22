رياضة | التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام فنزويلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو احتضان مباراة قوية ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة والموافق 22 مارس 2019، وذلك في مباراة ودية دولية تأتي في إطار استعداد التانجو لبطولة كوبا أمريكا 2019.

وستكون مباراة الأرجنتين مع فنزويلا الودية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD، ويدخل التانجو من أجل الفوز ورفع معنويات اللاعبين.

وتنطلق مباراة الارجنتين وفنزويلا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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ويتوقع أن يلعب منتخب الأرجنتين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إجوستين ماركيسن

خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - ليساندرو مارتينيز - جيرمان بيزيلا - جابرييل ميركادو

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - ليوناردو باريديس - آنخيل دي ماريا

خط الهجوم: آنخيل كوريا - لاوتارو مارتينيز - ميسي