اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي ahly اليوم | بث مباشر الاهلي ahly بجودة HD الاهلي ضد جمهورية شبين

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مشاهدة مباراة الاهلي ahly اليوم | بث مباشر الاهلي ahly بجودة HD الاهلي ضد جمهورية شبين

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد قليل، مع نظيره جمهورية شبين، في المباراة الودية التي تقام على ملعب التتش ضمن تحضيرات الاحمر لمباراة القمة يوم الثلاثين من مارس الجاري.

مشاهدة مباراة الاهلي ahly اليوم | بث مباشر الاهلي ahly بجودة HD الاهلي ضد جمهورية شبين

وأعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الأهلى التشكيل الذي سيخوض به مواجهة جمهورية شبين الودية المقرر لها عصر اليوم.

مشاهدة مباراة الاهلي ahly اليوم | بث مباشر الاهلي ahly بجودة HD الاهلي ضد جمهورية شبين

المدير الفنى حرص على الدفع بمجموعة من اللاعبين العائدين من الإصابة، والغائبين عن المشاركة الفترة الماضية استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها نهاية مارس الجارى فى الدورى.

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التشكيل جاء كالاتى:

حراسة المرمى على لطفي.

في خط الدفاع: ياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمود وحيد.

في خط الوسط: حسام عاشور والعربى بدر واسلام محارب وصالح جمعة وأحمد الشيخ.

في خط الهجوم: وليد ازارو.