اونلاين | بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي وجمهورية شبين اليوم الجمعة 22-3-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر ahli tv.. مشاهدة مباراة الأهلي وجمهورية شبين اليوم الجمعة 22-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض النادي الأهلي مواجهة ودية جديدة في إطار إستعدادته لمواجهة القمة المقبلة أمام الزمالك المصري، في لقاء ناري وحاسم لصدارة الدوري، وسوف يلاقي الأحمر نادي جمهورية شبين، في اللقاء الودي الإستعدادي والذي سوف يتم إذاعته عبر قناة الأهلي، وأيضا بشكل مباشر وحضور حصري، وسوف يتم تجربة اللاعبين.

الودية ستكون مفيدة للغاية للأحمر، لأنه سوف يلعب بعض اللاعبين الذين عادوا للتو من الإصابة، أمثال أحمد فتحي وعدد آخر من اللاعبين، ولم يتم الدفع بهم في اللقاءات الرسمية في اللقاءات الماضية، لضيق الوقت لإتاحة الوقت لهم لأنه يوجد لاعبين أجهز.

ويغيب عن النادي الأهلي في هذه المواجهة الودية كلا من اللاعبين المتواجدين في معسكر المنتخب المصري لخوض لقاء النيجر في تصفيات أمم أفريقيا، وأيضا اللاعبين المحترفين المتواجدين في منتخبات بلادهم، وبعض اللاعبين الدوليين المتواجدين في عطلة وراحة.

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من المقرر أن يمنح المدرب أيضا فرصة منتظرة للاعب الفريق صالح جمعة، في هذه المواجهة الودية، من أجل إعادة إكتشاف نفسه من جديد بعد فترة من الإلتزام.

تنطلق مواجهة فريقي الأهلي وجمهورية شبين، في اللقاء الودي 2019، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 15:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية.