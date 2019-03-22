اونلاين | Asood Atlas مباراة المغرب ومالاوي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر KORA LIVE

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Asood Atlas مباراة المغرب ومالاوي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر KORA LIVE

مباراة العودة اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بفوز المغرب بثلاثية نظيفة، ونرصد لكم مباراة العودة اليوم في مالاوي، ونتائج مباراة الذهاب، وكذلك سجل وإحصائيات الفرق قبل المشاركة في مباراة اليوم، في المجموعة الثانية، ونتابع ترتيب الفرق اليوم، ونسعى للوصول لأعلى مستوى من المتابعة المستمرة، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

Asood Atlas مباراة المغرب ومالاوي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر KORA LIVE

المجموعة الثانية تضم المغرب والكاميرون وجزر القمر ومالاوي، ويحتل المغرب المركز الأول برصيد 10 نقاط، من أصل 5 مباريات خاضها المنتخب المغربي، وفاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة، وخسر في مباراة، وله فارق خمسة أهداف حتى الآن قبل مباراة اليوم، بينما يأتي منتحب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وجزر القمر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي الأخير منتخب مالاوي صاحب مباراة اليوم برصيد 4 نقاط من أصل خمسة مباريات خاضها، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسر في ثلاث مباريات.

Asood Atlas مباراة المغرب ومالاوي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر KORA LIVE

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منتخب المغرب فاز بالبطولة في نسخة واحدة فقط، وهي في عام 1976، وحصل المنتخب المغربي على مركز الوصيف في نسخة واحدة أيضًا، وذلك في عام 2004، بينما منتخب مالاوي لم يحصل على البطولة من قبل، ولم يحصل على المركز الثاني من قبل، ويعتبر المنتخب المصري هو أكبر المنتخبات فوزًا ببطولة كأس أمم أفريقيا، حيث فاز بها 7 مرات من قبل، ويأتي في المركز الثاني منتخب الكاميرون الذي فاز بها في 5 مرات.

Asood Atlas مباراة المغرب ومالاوي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر KORA LIVE

انتهت مباراة الذهاب في المغرب على ملعب المركب الرياضي، بفوز المغرب بثلاثية نظيفة، وذلك في يوم 8 سبتمبر 2018، سجل الأهداف اللاعب حكيم زيياش واللاعب يوسف النصيري هدفين، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم في مالاوي، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز بشكل متنوع.

Asood Atlas مباراة المغرب ومالاوي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر KORA LIVE

المنتخب المغربي في كاس الأمم الأفريقية، له العديد من الإحصائيات التي يهمنا أن ننقلها قبل مباراة اليوم، حيث لعب حتى الآن 55 مباراة في تاريخ البطولات التي شارك بها، وفاز في 20 مباراة، وتعادل في 19 مباراة، وخسر في 16 مباراة، بينما نادي مالاوي، لم يلعب بالبطولة سوى في ست مباريات فقط، وفاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة واحدة وخسر في أربع مباريات.