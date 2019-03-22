اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت | مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة 22 مارس 2019، وذلك لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

سيتم نقل مباراة المغرب ومالاوي مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 5، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق جواد بده، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ3:00 بتوقيت القاهرة.

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تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب التونسي بهدف دون رد، وذلك في المواجهة الودية التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي على ملعب الأولمبي برادس.

ويتذيل منتخب مالاوي مجموعته برصيد 4 نقاط، حيث فشل الفريق بالوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 والتي ستقام في مصر الموسم القادم.

سيكون المنتخب المغربي مكتملاً صفوفه ضد مالاوي، ولن تشهد قائمة الفريق أي غيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدير الفني للمنتخب لخوض هذا اللقاء الهام بالتصفيات.