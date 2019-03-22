اونلاين | المغرب ومالاوي بث مباشر يلا شوت ( رابط حصري ) يوتيوب HD الاسطورة

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المغرب ومالاوي بث مباشر يلا شوت ( رابط حصري ) يوتيوب HD الاسطورة

يفتح استاد كاموزو أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين المغرب ومالاوي اليوم الجمعة 22 مارس 2019، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام الصيف القادم في مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم الجمعة.

المغرب ومالاوي بث مباشر يلا شوت ( رابط حصري ) يوتيوب HD الاسطورة

ويدخل المنتخب المغربي هذه المباراة من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب المجموعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا 2019، واستطاع المنتخب المغربي أن يضمن تأهله لنهائيات كأس أفريقيا بعد أن يلغ رصيده للنقطة العاشرة، وهو ما جعله أول المتأهلين من هذه المجموعة قبل الجولة الختامية من منافسات التصفيات المؤهلة، ويكفي المنتخب المغربي العودة بالتعادل من مالاوي من أجل ضمان صدارة المجموعة.

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المغرب ومالاوي بث مباشر يلا شوت ( رابط حصري ) يوتيوب HD الاسطورة

أما منتخب مالاوي فيدخل هذه المباراة ولاشئ يبكي عليه، فالمنتخب المالاوي ضمن عدم مشاركته بنهائيات كأس أفريقيا 2019 بعد مرور خمس جولات من منافسات هذه المجموعة، واستطاع خلال المباريات الخمس الماضية حصد أربع نقاط خلال مشواره بالمجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أفريقيا القادم.

المغرب ومالاوي بث مباشر يلا شوت ( رابط حصري ) يوتيوب HD الاسطورة

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب ومالاوي القادمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة ضمن منافسات المجموعة الثانية اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من مارس الجاري، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت القاهرة، وسيتم بث مباراة المغرب ومالاوي عبر قناة bein SPORTS HD5.