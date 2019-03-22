اونلاين | رابط HD مجاني لمباراة المغرب ومالاوي| يوتيوب HD مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي| كورة لايف| يلا شوت| كورة ستار| الاسطورة

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يلتقي منتخب المغرب بقيادة مدربه هيرفي رينارد، ضد منافسه منتخب مالاوي، اليوم الجمعة 22 مارس في الساعة الثالثة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

رابط HD مجاني لمباراة المغرب ومالاوي| يوتيوب HD مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي| كورة لايف| يلا شوت| كورة ستار| الاسطورة

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة منتخب المغرب، ضد منتخب مالاوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق جواد بدة.

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وأعلن هيرفي رينارد قائمة المنتخب المغربي لتلك المباراة وجاءت القائمة كالتالي :-

منير المحمدي وياسين بونو، ورضى التكناوتي، وعبد الاله حافيظي، وأنور التهامي، بدر بانون، وزكريا حدراف، إسماعيل الحداد، وليد الكرتي، أيوب الكعبي، عبد الكريم باعدي، المهدي بوربيعة، وليد الحجام، ويونس عبد الحميد، وفؤاد شفيق، ورشيد العليوي، ويوسف أيت بناصر، وأسامة الإدريسي.

رابط HD مجاني لمباراة المغرب ومالاوي| يوتيوب HD مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي| كورة لايف| يلا شوت| كورة ستار| الاسطورة

ويغيب معظم العناصر الأساسية عن قائمة المنتخب، وذلك بسبب ضمانه التأهل إلى أمم أفريقيا القادمة، والتي ستكون في مصر خلال شهر يونيو القادم، حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة برصيد 10 نقاط.