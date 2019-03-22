اونلاين | لايف مباشر الان (كاس امم افريقيا) مباراة المغرب ومالاوي .. يلا شوت .. كورة لايف .. كورة ستار

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موعد مباراة المغرب ومالاوي اليوم

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا

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القنوات : بي ان سبورت 5

المعلق : جواد بدة

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية