اونلاين | مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم 22-3-2019 تصفيات افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة المغرب ومالاوي بث مباشر اليوم 22-3-2019 تصفيات افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المغرب ومالاوي بث مباشر تصفيات كأس الامم الافريقية 2019 في مصر الجولة السادسة , سنكون علي موعد مع مباراة هامة للمنتخب المغربي امام نظيره منتخب مالاوي في اطار مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الامم الافريقية 2019.

المجموعة التي سيتأهل منها ثلاثة منتخبات لكأس الأمم حيث ستتأهل الكاميرون باعتبارها منظمة البطولة وصاحبة الضيافة والتنظيم يسعي المنتخب المغربي للفوز من أجل تاكيد جدارته بالصعود ويسعي لمواصلة نتائجه الطيبة في الفترة الاخيرة خاصة بعد الاداء الجيد الذي قدمه الفريق في التصفيات.

المنتخب المغربي قد نجح في الفوز علي منتخب مالاوي في المباراة التي اقيمت لحساب الجولة الثانية في المغرب بنتيجة 3-0 في مباراة تقدم فيها حكيم زياش للمغرب في الدقيقة الثالثة ثم اضاف يوسف النصيري الهدفين الثاني والثالث للمنتخب المغربي ليفوز المنتخب المغربي باول ثلاث نقاط له في التصفيات حينها.

المجموعة التي سيتأهل منها ثلاثة منتخبات لكأس الأمم حيث ستتأهل الكاميرون باعتبارها منظمة البطولة وصاحبة الضيافة والتنظيم يسعي المنتخب المغربي للفوز من أجل تاكيد جدارته بالصعود ويسعي لمواصلة نتائجه الطيبة في الفترة الاخيرة خاصة بعد الاداء الجيد الذي قدمه الفريق في التصفيات.

المنتخب المغربي قد نجح في الفوز علي منتخب مالاوي في المباراة التي اقيمت لحساب الجولة الثانية في المغرب بنتيجة 3-0 في مباراة تقدم فيها حكيم زياش للمغرب في الدقيقة الثالثة ثم اضاف يوسف النصيري الهدفين الثاني والثالث للمنتخب المغربي ليفوز المنتخب المغربي باول ثلاث نقاط له في التصفيات حينها.

موعد مباراة المغرب اليوم

يوم السبت 23 مارس 2019.

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الساعة الثانية مساءا بتوقيت المغرب.

بطاقة مباراة اليوم.

تصفيات كأس الامم الافريقية 2019

دور المجموعات

المجموعة الثانية

الجولة السادسة

ملعب مالاوي