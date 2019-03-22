«كاف» يرفض استضافة ملعب برج العرب مباريات إفريقيا

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٢٢ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
الأهلي
طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، من الاتحاد المصري، تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب، تقام عليه مباراتا العودة للدور ربع النهائي في بطولتي الأندية الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا - كأس الكونفدرالية)، اللتين تأهل إليهما كل من الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تقام مباراتا العودة لهذا الدور في مصر، وأرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا للاتحاد المصري يتضمن هذا الطلب، مشيرًا إلى أن حالة العشب الطبيعي بملعب برج العرب لم تكن بحالة جيدة، خلال مباريات بطولتي الأندية الإفريقية التي أقيمت عليه خلال الفترة الأخيرة في مرحلة المجموعات.
كان الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، قد كشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أسفرت عن مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، كما كشف موقع كاف عن مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية والتي أسفرت عن مواجهة الزمالك وحسنية أغادير المغربي. وحسب الموقع الرسمي لكاف سيقام لقاء الذهاب
وحسب الموقع الرسمي لكاف سيقام لقاء الذهاب بين صن داونز والأهلي يوم السبت 6 إبريل على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما سيقام لقاء العودة بين الأهلي وصن داونز يوم السبت 13 إبريل في تمام الساعة السادسة مساءً.
وفي الكونفدرالية وحسب الموقع الرسمي لكاف سيقام لقاء الذهاب بين حسنية أغادير والزمالك يوم الأحد 7 إبريل على ملعب أغادير في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقام لقاء العودة بين الزمالك وحسنية أغادير يوم الأحد 14 إبريل في تمام الساعة التاسعة.
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