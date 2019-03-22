الان تتابع خالد البلطان يفجرها: جماهير نادي النصر “جاليات” (فيديو) والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم ال صالح- الخليج 365
تداولت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو”، يتحدث خلاله رئيس نادي الشباب خالد البلطان، في رده على حديث رئيس نادي النصر سعودي السويلم “الفضائي”، وما ذكره الأخير عن جماهير ونادي الشباب، عندما قال: “جمهور الشباب 16 بيت واستراحتين صعب ينافس الأندية الكبيرة”.
ورد “البلطان”، قائلًا: “الشباب في وقتٍ سابق كان متسيد البطولات ومنافس الهلال الأول والنصر عند تأسيسه كان لا يمتلك جماهيرية وكان من يشجعه مؤسسيه والجاليات”.
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