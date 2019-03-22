شكرا لقرائتكم 100 مليون يورو شرط برشلونة لبيع كوتينيو فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى نادى برشلونة الإسبانى استعداده للتخلى عن خدمات فيليب كوتينيو لاعب منتخب البرازيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات المتواضعة التى ظهر عليها مع الفريق الكتالونى.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادى برشلونة اشترط الحصول على 100 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة، أن موافقة برشلونة على رحيل نجم البرازيل سيعنى الاعتراف بفشل الصفقة، بعدما تم التعاقد مع اللاعب قادماً من ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مقابل 120 مليون يورو.

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وتحدثت الصحيفة أن فيليب كوتينيو فشل فى تعويض رحيل قائد برشلونة السابق أندريس إنييستا للدورى اليابانى الصيف الماضى.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها فى التعاقد مع فيليب كوتينيو لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسى، ومانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين.