شكرا لقرائتكم أزارو والشيخ وجمعة يقودون هجوم الأهلى فى ودية شبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى تشكيل الفريق لمواجهة جمهورية شبين الودية التى تقام فى الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى..على لطفى فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمود وحيد، وفى خط الوسط حسام عاشور والعربى بدر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو.

على جانب آخر، بدأ شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى تدريبات الجرى حول الملعب قبل انطلاق ودية جمهورية شبين التى تقام فى الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وقطع إكرامى خطوات فى مرحلة العلاج والتأهيل، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإصابة بمزق فى عضلة السمانة.

كما خاض ثلاثى الأهلى وليد سليمان ومحمد الشناوى وعمرو جمال تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب قبل انطلاق المباراة الودية من أجل استكمال برنامجهم التأهيلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك القادمة المقرر لها يوم 30 مارس الحالى ضمن منافسات الدورى الممتاز والمحدد لها على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.