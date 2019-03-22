33 مليون يورو.. جريزمان أعلى الرياضيين الفرنسيين أجراً فى 2018...

جدة - عمرو شويل تصدر مهاجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، قائمة الرياضيين الفرنسيين الأعلى أجراً فى 2018، بحسب القائمة التى نشرتها صحيفة "ليكيب" الرياضية.

وعقب تجديد عقده مع "الروخيبلانكوس" الصيف الماضى، جاء جريزمان لأول مرة على رأس قائمة الرياضيين الفرنسيين الأعلى أجرا، ليزيح بذلك لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا من قمة التصنيف.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن صافى أرباح المهاجم الفرنسى ارتفع من عشرة ملايين يورو إلى الضعف منذ تجديد عقده، فضلاً عن الأرباح التى حققها من عقود الإعلانات، ليصل إجمالى ربحه إلى 33 مليون يورو خلال العام الماضى.

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وفى المركز الثانى من هذه القائمة، جاء لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابى البالغ من العمر 20 عاماً، حيث قفز تسعة مراكز بفضل راتبه التصاعدى مع فريقه بالإضافة إلى أرباح الإعلانات، ما سمح له بالوصول إلى 27.7 ملايين يورو.

أما بوجبا الذى كان يتصدر القائمة العام السابق، فتراجع للمركز الثالث بـ22.1 مليون يورو، يليه كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد فى المركز الرابع بـ22 مليون يورو.

أما المركز الخامس، فكان من نصيب لاعب كرة السلة، نيكولا باتوم (فريق شارلوت هورنتس) بأرباح بلغت 20.9 ملايين يورو.