شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة الأهلى أمام جمهورية شبين الودية استعدادا للقمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة الأهلى وجمهورية شبين الودية المقامة حاليا على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة نادى الزمالك 30 مارس الجارى، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى. بث مباشر مباراة الاهلى وجمهورية شبين الودية، تساعد الأوروجوانى لاسارتى لتجهيز اللاعبين لمواجهة نادى الزمالك. Advertisements

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