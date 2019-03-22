شكرا لقرائتكم طاقم إسبانى يدير ودية المنتخب الأولمبى وأمريكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة لمعسكر المنتخب المصرى الأوليمبى بإسبانيا اختيار طاقم حكام من إسبانيا لإدارة ودية الفراعنة أمام أمريكا، المقرر لها السادسة مساء اليوم فى إطار إعداد الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة، والتى تقام فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

يخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب لوديتين الأولى اليوم أمام أمريكا ثم الثانية يوم 26 أمام منتخب هولندا.

اختار المنتخب الاوليمبى بقيادة شوقى غريب 25 لاعباً هم:

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حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (الزمالك) – محمود جاد (إنبي) – مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: أسامة جلال (مصر للمقاصة) - محمود مرعى (وادى دجلة) - أحمد رمضان "بيكام" (وادى دجلة) - محمود صابر (الأهلي) - محمد عبد السلام (الزمالك) - كريم العراقى (المصري).

الوسط: كريم وليد "نيدفيد" (الأهلي) - أكرم توفيق (الجونة) - أحمد مصطفى (سموحة) - محمد صادق (الإسماعيلي) - مهاب ياسر (النجوم) - أحمد يوسف (إنبي) - يوسف الجوهرى (المقاولون العرب) - غنام محمد (الإنتاج الحربي) - شريف رضا (سموحة) - ناصر ماهر (الأهلي) - أحمد حمدى (الجونة).

الهجوم: إمام عاشور (حرس الحدود) - رمضان صبحى (الأهلي) - ناصر منسى (بيراميدز) - أحمد ياسر ريان (الجونة).