بيونتك يقتنص فوزاً ثميناً لبولندا أمام النمسا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص منتخب بولندا فوزا ثمينا 1 - صفر من مضيفه منتخب النمسا يوم الخميس في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، يورو 2020. ويدين المنتخب البولندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى نجمه كريستوف بيونتك مهاجم فريق ميلان الإيطالي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69، ليقود الفريق لحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

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