شكرا لقرائتكم كرواتيا تفلت من كمين أذربيجان بهدف كراماريتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم، من كمين ضيفه منتخب أذربيجان، بعد فوزه عليه بشق الأنفس 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، يورو 2020، والتي شهدت أيضًا فوز سلوفاكيا على المجر 2 - صفر.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب "ماكسيمير ستاديوم" في زغرب الكرواتية، تقدم الفريق الضيف عن طريق راميل شياديف في الدقيقة 19، لكن المنتخب الكرواتي عادل النتيجة عن طريق بورنا باريسيتس في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 79 سجل أندريه كراماريتش الهدف الثاني لمنتخب بلاده، ليقود المنتخب الكرواتي لحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وفي المباراة الأخرى، فاز المنتخب السلوفاكي على ضيفه المجري 2 - صفر . وسجل أوندريج دودا الهدف الأول لسلوفاكيا في الدقيقة 42 ، قبل أن يعزز ألبرت روسناك تقدم اصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 85.