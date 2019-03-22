شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات لـ أحمد حجازى "عايزك تظبطنى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب محمد بركات صانع ألعاب النادي الأهلي السابق، لأحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى ومنتخب مصر، عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام. ونشر بركات فيديو من زيارته لإنجلترا بصحبة زوجته وأولاده، حيث التقى بركات بمدافع الفراعنة، وقال بركات مداعباً حجازى "عايزك تظبطنى". ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة النيجر غداً السبت فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم والتى تستضيفها مصر يونيو المقبل، وكان الفراعنة قد ضمنوا تأشيرة التأهل عن المجموعة مع المنتخب التونسى.

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