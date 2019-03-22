شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى يبدأ مرحلة جديدة فى العلاج.. وتأهيل 3 لاعبين بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى تدريبات الجرى حول الملعب، قبل انطلاق ودية جمهورية شبين التى تقام فى الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقطع إكرامى خطوات فى مرحلة العلاج والتأهيل، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإصابة بمزق فى عضلة السمانة.

كما خاض ثلاثى الأهلى وليد سليمان ومحمد الشناوى وعمرو جمال تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب، قبل انطلاق المباراة الودية من أجل استكمال برنامجهم التأهيلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها يوم 30 مارس الحالى ضمن منافسات الدورى الممتاز، المحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.