شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يوافق اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء تعادل فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى، ليثير غضب الزملكاوية ويقررون طلب استقدام حكام أجانب لمبارياتهم المقبلة.

ويبقى التساؤل هل يوافق مسئولو الجبلاية على استقدام حكام أجانب لباقى مباريات الفريق الأبيض بالدورى؟ هذا ما تجيب عليه الأسئلة التالية..

لماذا طلب الزمالك حكاما أجانب لمبارياته فى الدورى؟

كشف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه طلب استقدام حكام فى ظل المنافسة القوية بين الفريق الأبيض والأهلي على صدارة الدورى، حيث يتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلى وصيف البطولة الذى يمتلك فى جعبته 51 نقطة.

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كم مباراة تتبقى للزمالك فى مسابقة الدورى؟

يتبقى للزمالك فى المسابقة 12 مباراة فى الموسم الجارى، من بينها مباراتا الفريق أمام الأهلى وبيراميدز، والتى يتم إدارتهما من قبل حكام أجانب بغض النظر عن طلب الأبيض.

وما القيمة المالية التى يتحملها الأبيض حال الموافقة على طلبه؟

بخلاف مباراتى الأهلى وبيراميدز سيكون للزمالك 10 مباريات تبلغ تكلفة المباراة الواحدة بصافرة أجنبية ما يقارب 25 ألف دولار، أى أن إجمالى القيمة 4 ملايين و300 ألف جنيها تقريبا.

هل من حق الزمالك طلب حكام أجانب لمبارياته؟

نعم من حق أى نادٍ المطالبة باستقدام حكام أجانب ومن حق اتحاد الكرة الموافقة أو الرفض.

وهل سيوافق اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب للفريق الأبيض؟

من حق الجبلاية الموافقة أو الرفض على طلب الزمالك، ووفقاً للوائح المباراة الوحيدة التى تقام بحاكم أجانب هى قمة الأهلى والزمالك، وإمكانية استقدام حكام أجانب بشرط سداد تكاليف الاستعانة بالحكام بمبلغ يتراوح من 15 إلى 25 ألف دولار، لذا الطبيعى أن يرفض، ولكن فى ظل حرص اتحاد الكرة على استقرار العلاقة الطيبة مع الأندية، وحتى تخرج البطولة المحلية فى أفضل صورة دون أزمات أو مشاكل، من المرجح الموافقة على الطلب.