شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة وأزارو وربيعة فى تشكيل الأهلى خلال ودية جمهورية شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى تشكيل الفريق لمواجهة جمهورية شبين الودية التى تقام فى الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وجاء تشكيل الأهلى كالتالى.. على لطفى فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة ومحمود وحيد وفى خط الوسط حسام عاشور والعربى بدر وإسلام محارب وأحمد الشيخ وصالح جمعة ووليد أزارو. ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر لها يوم 30 مارس الحالى ضمن منافسات الدورى الممتاز والمحدد لها على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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