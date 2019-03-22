5 أرقام للإسماعيلى فى الدورى قبل مواجهة إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الإسماعيلى للمشاركة مجدداً بمسابقة الدورى الممتاز عقب انقضاء فترة التوقف الدولى، والتى يتخللها مواجهتان لمنتخب مصر أمام النيجر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وأخرى ودية مع نيجيريا ضمن الأجندة الدولية. ويستعد الفريق لملاقاة إنبى نهاية مارس الجارى فى إطار الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى.. ونستعرض أهم الأرقام فى رحلة الإسماعيلى بالدورى حتى الآن.. 1_ شارك مع الإسماعيلى حتى الآن 33 لاعباً. Advertisements 2_ أكثر لاعبى الدراويش صناعة للأهداف بالدورى هذا الموسم محمد صادق (5 أهداف) يليه طارق طه (4 أهداف) يليه بينسون شيلونجو (هدفين). 3_ أكثر لاعبى الإسماعيلى مشاركة بمباريات الدورى هذا الموسم باهر المحمدى وطارق طه (21 مباراة) لكل لاعب. -4_ أكثر لاعبى الإسماعيلى حصولا على الإنذارات بالدورى هذا الموسم باهر المحمدى وطارق طه (6 إنذارات) لكل لاعب. 5_ يحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و7 تعادلات وتعرض للهزيمة فى 6 مباريات، أحرز لاعبوه 20 هدفا ودخلت مرماه مثلها، ولديه 5 مباريات مؤجلة أمام الزمالك والأهلى والجونة وإنبى والمقاولون العرب.

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