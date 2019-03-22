شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لتجهيز محمد رجب فى الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى برنامجاً تأهيلياً مكثف لتجهيز محمد رجب، مهاجم الفريق، تمهيداً لظهوره فى المباريات المقبلة بعد انتهاء فترة توقف الدورى.

وكان رجب قد تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بخسارة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى فى الثانى من أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام .

Advertisements

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.