برنامج تأهيلى لتجهيز محمد رجب فى الإنتاج الحربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى برنامجاً تأهيلياً مكثف لتجهيز محمد رجب، مهاجم الفريق، تمهيداً لظهوره فى المباريات المقبلة بعد انتهاء فترة توقف الدورى.
وكان رجب قد تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بخسارة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى فى الثانى من أبريل المقبل ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام .
ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.
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