سوبر كورة.. حكاية حمدى علاء ورفضه تمثيل منتخب تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصة كفاح حمدى علاء ابن شربين، والذى عاش فترة صعبة مع الساحرة المستديرة، بعدما رفضه مسئولو الزمالك لينتقل إلى تركيا بعد عملية نصب كبيرة كادت تنهى مشواره الكروى، لولا الحظ الذى قاده للعب فى جالطة سراى وعرض عليه تمثيل الفريق الوطنى التركى لكنه رفض من أجل الفراعنة. لمعرفة القصة كاملة اضغط هنا

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