أول رد من الزمالك على طلب الكاف تحديد بديل لملعب برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

علق مسؤول بنادي الزمالك على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باختيار ملعب بديل لبرج العرب لاستضافة مباريات الفريق في الكونفدرالية.

وقال مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي حدد ثلاثة ملاعب منذ بداية الموسم لاستضافة مباريات الفريق، وهم: القاهرة، وبتروسبورت، وبرج العرب، على الترتيب.

وأشار إلى أنه نظرًا لأعمال الصيانة التي تُجرى في ستاد القاهرة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، فبالتالي بتروسبورت هو الأقرب لاستضافة مباريات الفريق.

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وأكمل: "في حالة وجود رفض أمني لاستضافة المباراة على ملعب بتروسبورت، مع طلب الكاف تحديد ملعب بديل لبرج العرب، فنقترح إضافة ملعب الجيش الثالث بالسويس لاستضافة مباريات الفريق الإفريقية".

واختتم المصدر: "سيتم التنسيق مع اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية للاستقرار على ملعب الزمالك البديل في حالة عدم موافقة الأمن على إقامة مباريات الفريق ببتروسبورت"

وأوقعت القرعة فريق الزمالك في مواجهة حسنية أغادير بدور الـ8 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.