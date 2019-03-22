باللوائح .. هل تقام مباراة القمة بدون جمهور؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تنص لائحة عقوبات لجنة المسابقات حرمان الجماهير التى كررت قذف الحكم أو منظمي المباراة بالزجاجات أو حجارة من الحضور لمدة مباراة واحدة وهو ما يعني اقتصار الحضور على أعضاء مجلس إدارتي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة ومنظمي المباراة فى القمة المقبلة فى حالة تطبيق اللوائح .

وقرر اتحاد الكرة السماح لعدد محدود من الجماهير بالحضور إلى مباريات بطولة الدوري الممتاز لاعتبارات أمنية تمنع استضافة الاستادات للجماهير فى المباريات المحلية بكامل طاقتها.

ويستضيف الزمالك غريمه التاريخي الأهلي فى نهاية الشهر الجاري فى تمام الساعة السابعة مساء على استاد برج العرب (ملعب الزمالك) فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ 17 .

واندلعت أحداث شغب بمباراة الزمالك والمقاولون التى أقبمت الاربعاء الماضى فى الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 .

ووفقاً لتقرير الحكم محمد الحنفي الذى أدار المباراة وكشفه الخليج 365 فى وقت سابق فإنه تعرض للقذف بالزجاجات الفارغة عقب نهاية المباراة مما أدي إلى تعطيل خروجه من الملعب.

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وتعاقب لائحة العقوبات الجماهير التى تقذف الزجاجات تجاه أى عنصر من عناصر اللعبة بالغرامة وهو تعرض له الزمالك فى عقوبة سابقة.

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وعاقب اتحاد الكرة ، الزمالك ، فى الـ 24 من نوفمبر الماضى بالغرامة وتحذيره باللعب بدون جمهور في حالة الفعل وذلك على خلفية قيام جماهير الأبيض برشق علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بالزجاجات خلال لقاء الفريقين من الجولة 15 لمسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت لمصلحلة الزمالك بهدف نظيف.

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وبموجب هذا التحذير فأن الزمالك (صاحب الملعب فى مباراة القمة) مهدد بعقوبة اللعب بدون جماهير والتى تسري على الفريق المضيف أيضاً.

ويمكن للأمن إيقاف هذه العقوبة لاعتبارات أمنية على أن تنفيذ (فى حالة توقيعها) فى أول مبتاراة رسمية قادم للأبيض.

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وأدان الحنفي ايضاً ، أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك الذي وجه عبارات غير لائقة إلي الحكم دونها الأخير "سلوك غير رياضي" فى التقرير الذى قدمه لاتحاد الكرة .

وبحسب لائحة العقوبات فأن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق مهدد بالإيقاف لمدة 4 مباريات والغرامة 5 ألاف جنيه بحسب اللائحة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 22 مباراة فيما يأتي الأهلي فى المركز الثاني برصيد 51 نقطة بنفس العدد من المباريات.