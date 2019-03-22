صحيفة: عرض مذهل من يوفي لضم صلاح.. ديبالا ضمن صفقة بـ175 مليون إسترليني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زعم تقرير إيطالي، أن نادي يوفنتوس ينوي التقدم بعرض لضم محمد صلاح من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر تقرير لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس سيقدم نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، كجزء من الصفقة لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن العرض مذهل وسيصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني.

ويستهدف فابيو باراتيك، مدير الرياضة في نادي يوفنتوس، التعاقد مع صلاح، حيث وضعه على رأس أولويات في الصفقات المنتظر إبرامها.

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لكن لا يزال من غير المتوقع أن يقنع ضم ليفربول بالصفقة مع صلاح - الذي تم التعاقد معه في نادي آنفيلد حتى عام 2023.

وذكرت صحيفة الصن البريطانية، أنه من غير المتوقع أن يفرط ليفربول في محمد صلاح صاحب الـ26 عامًا بسهولة، خاصة أن عقده ممتد مع الريدز حتى 2023.

وعقد الصحيفة الإنجليزية مقارنة بين الثنائي صلاح وديبالا، حيث سجل صلاح 20 هدفًا، وساهم في 8 تمريرات حاسمة، في 41 ظهورًا له هذا الموسم، بينهم 38 مباراة من البداية، بدقائق لعب 3366، وصناعة فرص 67، وتصويبات على المرمى وصلت لـ133.

وتفوق صلاح على ديبالا في كافة الإحصائيات، حيث سجل الأرجنتيني 9 أهداف، وساهم في 4 تمريرات حاسمة، في 35 ظهور له هذا الموسم، بينهم 26 مباراة من البداية، بدقائق لعب 2334، وصناعة فرص 57، وتصويبات على المرمى وصلت لـ75.

ولم ينجح ديبالا 25 عامًا، في الحفاظ على مكانه أساسيا في تشكيل السيدة العجوز منذ انضمام رونالدو مطلع هذا الموسم.