انت الان تتابع تفاصيل خبر هازارد يقود بلاده للفوز وهولندا تبدأ بقوة في تصفيات كأس أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 مارس 2019 02:55 مساءً - استهل منتخب بلجيكا مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020، بفوزه، الخميس، على ملعبه "الملك بودوان" في بروكسل على روسيا 3-1، في حين وجه المنتخب الهولندي إنذاراً شديد اللهجة لغريمه الألماني بفوزه الكبير على ضيفه البيلاروسي 4-صفر.

وافتتح منتخب "الشياطين الحمر" التسجيل بعد سلسلة من التمريرات القصيرة، عندما تمكن الشاب يوري تيليمانس (21 عاماً)، من تسجيل الهدف الأول لبلاده في الدقيقة 14.

ولم يتأخر رد المنتخب الروسي الذي فرض التعادل بعد دقيقتين إثر خطأ فادح من الحارس تيبو كورتوا، الذي مرر تحت ضغط أرتيم دزيوبا الكرة إلى دينيس تشيريتشيف لاعب فالنسيا الإسباني الذي تجاوزه وسددها في المرمى الخالي عند الدقيقة 17.

ومنح القائد هازار منتخب بلاده التقدم بعدما ترجم بنجاح ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقية 45، قبل أن يضيف هدفه الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 88.

ورفع هازار رصيده الدولي إلى 29 هدفاً في 98 مباراة دولية.

فوز كبير لكازاخستان

واستهلت كازاخستان التصفيات الحالية بفوز كبير على اسكتلندا، حسمته في الدقائق العشر الأولى، بهدفي يوري بيرتسوخ في الدقيقة 6 ويان فوروغوفسكي في الدقيقة 10.

ووجهت كازاخستان الضربة القاضية لضيفتها، بإضافة الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني عبر باكتيور زينوتدينوف في الدقيقة 51، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة.

فوز صعب لكرواتيا

واستمرت معاناة كرواتيا منذ مشاركتها التاريخية في مونديال روسيا الصيف الماضي، بفوز صعب على ضيفتها أذربيجان 2-1، بعد أن كانت متخلفة في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة 5 من تصفيات كأس أوروبا 2020.

وبدا أن الخيبة ستتواصل في مستهل مشوار التأهل إلى النهائيات القارية للمرة الخامسة توالياً، حين تخلفت كرواتيا أمام جماهيرها بهدف في الدقيقة 19 سجله راميل شيداييف بعد تمريرة من البرازيلي الأصل ريتشارد ألميدا.

لكن فريق داليتش دخل إلى الشوط الثاني وهو على المسافة ذاتها من ضيفه، بعدما كان أدرك التعادل في الدقيقة 44 إثر ركلة ركنية، قبل أن ينجح أندريه كراماريتش في خطف هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد تمريرة من أنتي ريبيتش، مانحاً بلاده النقاط الثلاث التي وضعتها في المركز الثاني خلف سلوفاكيا بفارق الأهداف.

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وتخوض كرواتيا مباراة الجولة الثانية، الأحد، في بودابست ضد المجر، فيما تحل سلوفاكيا ضيفة على ويلز في كارديف.

بداية قوية لهولندا

وبدأ المنتخب الهولندي رحلة استعادة مكانته بين الكبار والعودة إلى البطولات الكبرى، بفوز كبير على ضيفه البيلاروسي 4-صفر، أمس الخميس، في روتردام، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أوروبا 2020.

وستختبر هولندا قدرتها على مقارعة الكبار مجدداً يوم الأحد، عندما تستضيف ألمانيا في الجولة الثانية في أمستردام.

وجاء الهدف الهولندي عبر ديباي الذي استفاد من خطأ المدافع إيغور شيتوف ليخطف الكرة ويسددها في شباك الحارس أندري غوربونوف.

ولم ينتظر رجال كومان طويلاً لإضافة الهدف الثاني، وهذه المرة عبر فينالدوم بعد تمريرة رائعة بالكعب من ديباي بالذات، وإثر مجهود فردي على الجهة اليمنى لدنزل دمفريز ، عند الدقيقة 21.

ورغم الأفضلية الواضحة لأصحاب الأرض فإنهم عجزوا عن الوصول إلى الشباك مجدداً لما تبقى من الشوط الأول، لكنهم نجحوا في إضافة الثالث مع بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء انتزعها فينالدوم ونفذها ديباي بنجاح 55.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أضاف القائد فيرجيل فان دايك الهدف الرابع بكرة رأسية إثر محاولة لديباي صدها الحارس البيلاروسي، لكن الكرة عادت إلى لاعب ليون، فلعبها عرضية إلى قائده مدافع ليفربول الإنكليزي الذي حولها في الشباك 86.

بولندا والنمسا

وواصل المهاجم البولندي كشيشتوف بيانتك موسمه المذهل بتسجيل هدف بعد مشاركته بعشر دقائق، ليمنح بولندا الفوز 1-صفر، على مستضيفتها النمسا في افتتاح المجموعة السابعة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

واكتفت "إسرائيل" بالتعادل 1-1 مع ضيفتها سلوفينيا في حين فازت مقدونيا 3-1 على لاتفيا في المجموعة ذاتها.

ويتأهل 20 منتخباً بشكل مباشر من التصفيات إلى البطولة، أي بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، في حين ستحجز المنتخبات الأربعة المتبقية مقاعدها بموجب الأدوار النهائية لدوري الأمم.