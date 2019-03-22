انت الان تتابع الكاف يكشف عن مواعيد مباريات الأهلى والزمالك إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، كما كشف موقع الكاف عن مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية، التي أسفرت عن مواجهة الزمالك وحسنية أغادير المغربي. وبحسب الموقع الرسمي للكاف، سيقام لقاء الذهاب يوم السبت 6 أبريل، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في تمام الساعة السادسة مساء، ويقام لقاء العودة بين الأهلي وصن داونز على ملعب برج العرب يوم السبت 13 أبريل في تمام السادسة مساءً.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي: مواجهات الذهاب - سيمبا × مازيمبي الساعة 3 - حوريا × الوداد الساعة 3 - صن داونز × الأهلي الساعة 6 - قسنطينة × الترجي الساعة 9 مواجهات الإياب - مازيمبي × سيمبا الساعة 3 - الأهلي ×

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:



مواجهات الذهاب



- سيمبا × مازيمبي الساعة 3 - سيمبا × مازيمبي الساعة 3 - حوريا × الوداد الساعة 3 - صن داونز × الأهلي الساعة 6 - قسنطينة × الترجي الساعة 9 مواجهات الإياب



- مازيمبي × سيمبا الساعة 3 - الأهلي × صن داونز الساعة 6 - الترجي × قسنطينة الساعة 9 Advertisements - الوداد × حوريا الساعة 3 وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفيدرالية على النحو التالي:



مواجهات الذهاب



- نكانا × الصفاقسي الساعة 3 - جورماهيا × نهضة بركان الساعة 3 - النجم الساحلي × الهلال الساعة 6 - حسنية أغادير × الزمالك الساعة 9 مواجهات الإياب



- الهلال × النجم الساحلي الساعة 3 - الصفاقسي × نكانا الساعة 6 - نهضة بركان × جور ماهيا الساعة 9 - الزمالك × حسنية أغادير الساعة 9

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